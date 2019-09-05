0553 313 94 23

Ürdün'de öğretmenlerin zam protestosuna müdahale

- Başkent Amman'da öğretmenlerin zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti

05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
Ürdün'de öğretmenlerin zam protestosuna müdahale

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da öğretmenlerin zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.

Amman'da binlerce öğretmen maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle gösteri düzenledi. Öğretmenler, Amman'daki hükümet binası yakınlarındaki meydanda bir araya geldi.

Gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, gösteri yapan öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Emniyet yetkilileriyle meydana gelen Amman Valisi Said Şihab, göstericilerden kendilerine karşı güç kullanılmadan dağılmalarını istedi.

Bu uyarıdan kısa bir süre sonra güvenlik güçleri Dördüncü Kavşak bölgesine ulaşmaya çalışan öğretmenlere karşı güç kullandı.

Amman başta olmak üzere birçok kentte emniyet güçleri, öğretmenlerin gösteri alanlarına ulaşımını engellemek için yolları kapatmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
  1. Gösteri
  2. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    1. Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    2. New York borsası yükselişle açıldı
    3. Minik zabıtalardan Başkan Oprukçu’ya..
    4. Sinop’ta silahlı kavgada ölen..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
    7. Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    8. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    9. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    10. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    11. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    12. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    13. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    14. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    15. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    16. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    17. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    18. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    19. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    20. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    21. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    22. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    23. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    24. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    25. Beko'nun güneş ışığını simule eden..
    26. Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?
    27. Nikos Anastasiadis'den gerçek dışı..
    28. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’,..
    29. Kuşadası’nda silahlı çatışmada..
    30. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal,..
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?