0553 313 94 23

Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde

Öğretmenler, sendika kararı doğrultusunda ülke çapında süresiz greve başladı

08 Eylül 2019 Pazar 11:33
Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde

AMMAN (AA) - Ürdünlü öğretmenler zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başladı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.

Nedim, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "maaşlarda gereken artış yapılıp, talepleri yerine getirilene ve itibarları iade edilene kadar" grevi sürdüreceklerini ifade etti.

Ürdün Milli Eğitim Bakanlığından ise sendikanın açıklamalarına ve bugün başlayan greve ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, dünkü açıklamasında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar pazar gününden itibaren hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini ve süresiz greve başlayacaklarını bildirmişti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına, hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:33
  1. grev
  2. Ürdün
  3. Ürdün Öğretmenler Sendikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
    1. Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su..
    2. Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
    3. İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak..
    4. Türkiye-Almanya siyasi istişareleri 9..
    5. Rektör Şenocak’tan İlköğretim Haftası..
    6. Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve..
    8. Fransa’dan kritik açıklama! ‘Bizim..
    9. EYT’lilerin buluşma kararı sonrası..
    10. Başkan Büyükkılıç, geleceğin..
    11. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    12. Yücel İldiz: "Kimse bizden bu..
    13. Uygur: "Divriği Ulu Cami hakkını..
    14. Başkan Soyer’den kadın çalışmalarına..
    15. Hainlerin sığınağı Kandil Post
    16. ABD araştırdı, Delice tuzunda..
    17. "Telefonum dolapta aklım derste"
    18. Arkadaşı tarafından başından yaralanan..
    19. Başkan Kavuş, Meram Sanayi..
    20. Kaş’ta geleneksel sünnet şöleni
    21. İş ve akademi dünyasını bir araya..
    22. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    23. Soylu'dan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım'..
    24. Mersin sokaklarına kadın eli değiyor
    25. Libya'daki UMH'den BAE'ye "Hafter'e..
    26. Göztepe'nin yeni transferlerinden..
    27. Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
    28. Hacire Akar: Acılar artık son bulsun
    29. Eğitim-Bir-Sen’den “eğitim öğretim..
    30. Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'