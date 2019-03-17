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Ürdün'de "nefret söylemi" karşıtı protesto

17 Mart 2019 Pazar 00:07
Ürdün'de "nefret söylemi" karşıtı protesto

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), Avusturalyalı bazı siyasilerin açıklamalarına karşı gösteri düzenledi.

Avusturalya'nın Amman Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye soğuk hava koşulları ve yağmura rağmen çok sayıda Ürdünlü katıldı.

AA muhabirine konuşan İÇCP Genel Sekreteri Murad el-Adayile, "Protestonun hedefi, katillere ortam hazırlayan bazı Avusturalyalı siyasilerin ifadelerine tepkidir." dedi.

Adayile, taleplerinin nefret söyleminin durdurulması ve Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren katili destekleyen örgütlerin soruşturulması olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Adayile, Ürdün hükümetinden, Batı'da İslam'a karşı nefret söyleminin durdurulması ve terörle mücadele adı altında İslam'a karşı yürütülen kampanyanın sonlandırılması için diplomatik çalışma yapmasını talep ettiklerini kaydetti.

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'in, "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin, Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:07
  1. Avusturalya
  2. Ürdün
  3. Yeni Zelanda

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