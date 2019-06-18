Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) tarafından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün makamlarının, başkentteki Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılınmasına izin vermemesi üzerine İÇCP'nin Genel Sekreterlik binası yakınlarındaki bir meydanda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda İhvan yetkilisi ile Ulusal Islah İttifakı Parlamento Bloku üyeleri katıldı.

- Erdoğan ve Al Sani'nin duruşuna övgü

İÇCP ayrıca Mursi için taziye çadırı kurdu. Burada konuşan eski Ürdün Barosu Başkanı Salih el-Armuti, Mursi'nin vefatıyla ilgili açıklamada bulunmayan Arap rejimlerine tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin duruşunu övdü.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.