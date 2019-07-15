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Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle açıldı

Türkiye Maarif Vakfının Ürdün'ün başkenti Amman'da kurduğu Maarif Öğrenci Yurdunun resmi açılışı Türk yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi- Yurdun avlusunda 15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:22
Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle açıldı

AMMAN (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da kurulan Maarif Öğrenci Yurdunun resmi açılışı yapıldı.

Yurdun açılışına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli de katıldı.

Açılış programı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Yurdun açılış töreninde kurdeleyi Büyükelçi Karagöz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli ile Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal'ın temsilcisi kesti.

- Ürdün ile Türkiye arasında köprü olacak

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, törende yaptığı konuşmada, yurdun 200 öğrenciye hizmet verebileceğini belirterek, buranın sadece bir yurttan ibaret olmadığını, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprü görevi göreceğini söyledi.

Türkiye'den Arapça öğrenmek isteyen öğrencilerin buraya geleceğini ifade eden Demirli, yurdun açılışının duyurulmasından bu yana çok sayıda talep aldıklarını ancak eylül ayına kadar yurdun dolu olduğunu aktardı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz ise Türkiye'de 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar Arapçanın seçmeli ders olduğunu ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin Arapça eğitimi aldığını belirtti.

Büyükelçi Karagöz de yurdun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- 15 Temmuz fotoğraf sergisi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, yurdun açılışının 15 Temmuz'a denk gelmesine dikkati çekti.

Aktay, "Bugün başarısız 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılı. Darbe girişimine karşı birlik olan halkın iradesi güneş gibi doğdu. Gerçek şu ki, bu bir darbe değil, Türkiye'yi işgal etme girişimiydi." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün koordinasyonuyla Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi de tören kapsamında yurdun avlusunda açıldı.







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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:22
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