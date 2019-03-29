Ürdün'de Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinde bir araya geldi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ve diğer grupların çağrısıyla Hüseyni Mescidi önünde toplanan göstericiler Nahil Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Amman ve Kudüs birbirinden ayrılmaz", "Toprak bizim, Kudüs bizim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun", "Ürdün ve Filistin halkı tek yumruktur", "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" şeklinde sloganlar attı.

İhvan'ın Ürdün'deki lideri Abdulhamid Zuneybat, gösteride yaptığı konuşmada, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Golan Tepeleri'ni İsrail egemenliğine vermesi ve Gazze'nin yıkılmasının ardından şimdi Arap Zirvesi arifesindeyiz. Böyle bir durumda liderlerin yapması gereken şey, İsrail ile normalleşmeyi sona erdirme, büyükelçileri geri çekme ve barış süreci denen şeyi durdurma kararı almalarıdır." dedi.

Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın delinmesi ve direnişin desteklenmesi çağrısı yapan Zuneybat, ülkesinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı



ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.



İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.