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Ürdün’de Kudüs ve Gazze için dayanışma yürüyüşü

Binlerce Ürdünlü başkent Amman’da Kudüs ve Gazze için dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.

29 Mart 2019 Cuma 17:10
Ürdün’de Kudüs ve Gazze için dayanışma yürüyüşü

Binlerce Ürdünlü başkent Amman’da Kudüs ve Gazze için dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.


Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün’deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ve diğer grupların çağrısıyla binlerce Ürdünlü Kudüs ve Gazze ile dayanışma yürüyüşüne katıldı. Gösteriye katılanlar, Arap ve Müslüman dünyasının Gazze’deki haksız kuşatmayı kırmasını ve İsrail’in saldırganlığının yanı sıra Kudüs’teki kutsal bölgelere yönelik ihlal ve saldırıları durdurmasını talep etti. Yürüyüş sırasında göstericiler ‘Amman ve Kudüs birbirinden ayrılamaz’, ‘Toprak bizim, Kudüs bizim’ yazılı pankartlar taşıyarak, ‘Ürdün ve Filistin halkı tek yumruktur’, ‘Canımız, kanımız Aksa’ya feda olsun’, ‘Halk Filistin’i kurtarmak istiyor’ sloganlarını attı.


Göstericiler, İsrail devletiyle herhangi bir ilişki kurmayı reddettiklerini vurgulayarak, İsrail’le yapılan barış anlaşmasını ve İsrail’den Ürdün’e doğalgaz sağlamak için yapılan anlaşmanın iptal edilmesini istedi.


Gösteri sırasında konuşma yapan İslami Hareketin Lideri Mühendis Abdul Hamid El-Thunibat, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, Golan Tepeleri’ni İsrail egemenliğine vermesi ve Gazze’nin yıkılmasının ardından Tunus’ta yapılacak olan Arap zirvesinden bahsetti. Arap liderleri, Siyonist düşmanla her türlü normalleşmeyi durdurmaya, elçiliklerin Tel Aviv’den çekilmesine, sözde barış sürecini durdurmaya, Gazze Şeridi’ndeki kuşatmayı kırmaya ve mevcut tüm yollarla direnişini desteklemeye çağırdı. El-Thunibat, gazın stratejik bir emtia olduğunu vurgulayarak, Ürdün hükumetini düşman İsrail ile olan gaz anlaşmasını iptal etmeye çağırdı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:10
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