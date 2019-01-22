0553 313 94 23

Ürdün'de kısmi kabine değişikliği onaylandı

22 Ocak 2019 Salı 16:05
Ürdün'de kısmi kabine değişikliği onaylandı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı Abdullah, başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sunduğu kabine değişikliğini onayladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, Başbakan Rezzaz'ın sunduğu bir bakanlığın kapatılması, iki bakanlığın ayrılması ve iki yeni bakanın atanması yönündeki kabine değişikliğini onayladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığına Velid el-Maani, Turizm ve Eserler Bakanlığına ise kapatılan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı'nı yürüten Mecd Şiveyke atandı.

Belediye İşleri Bakanlığı'ndan ayrılan Ulaştırma Bakanlığı'na da Enmar el-Hasavine getirildi.

Rezzaz hükümetinde ikinci defa kabine değişikliği yaşanırken ekim ayında yapılan ilk değişiklikte Kültür ve Gençlik, Tarım ve Çevre Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 6 bakanlığın birleştirildiği, yeni oluşturulan İdari ve Kurumsal Gelişim Bakanlığı ile bakanlık sayısının 27 olduğu ifade edilmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:05
  1. Kabine değişikliği
  2. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota, WRC sezonunu Monte Carlo'da açıyor
    1. Toyota, WRC sezonunu Monte Carlo'da..
    2. 32 bin TL'ye satın aldı, şimdi servet..
    3. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    4. Nevriye Yılmaz'a milli görev
    5. Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
    6. İran'da gece partisine 72 gözaltı
    7. Sivasspor'dan "hakem" açıklaması
    8. Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu..
    9. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    10. Polislere "işkence ederek öldürme"den..
    11. Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski..
    12. Şırnak'ta terör operasyonu
    13. Suudi yönetimi çığırından çıktı.....
    14. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    15. AB Aachen Anlaşması'na "temkinli"..
    16. İP Lideri Akşener'den 'ittifak'..
    17. Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı
    18. Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?
    19. Soylu'dan "sahte hesaplarla..
    20. TCG Bandırma gemisi Beyrut Limanı'nda
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe