Ürdün'de kına gecesi anlatıldı

AMMAN (AA) - Ürdün'de kına gecesinin tanıtıldığı bir program gerçekleştirildi.

Ürdün Türk Dostluk Derneği, başkent Amman'da Türk adet ve geleneklerinin anlatıldığı bir kına gecesi organize etti.

Geceye Ürdünlülerin yanı sıra Amman'da yaşayan Türk kadınlar da katıldı.

Programla ilgili AA muhabirine bilgi veren Ürdün Türk Dostluk Derneği Başkanı Menar el-Belbisi, "Bu geceyi Ürdünlülere Türk adet ve geleneklerini tanıtma amaçlı düzenledik. Yılın son etkinliği olan bu organizasyon, katılımcıların büyük beğenisini topladı." dedi.

Türk kına gecelerinin Ürdün'deki düğün kutlamalarından farklı olduğunu dile getiren Belbisi, program kapsamında Türk el işi ürünler, aksesuarlar ve kıyafetlerin sergilendiği bir bölüm de hazırladıklarını sözlerine ekledi.