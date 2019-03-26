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Ürdün’de İsrail’den doğalgaz alınması protesto edildi

Ürdünlü siyasi parti temsilcileri, meclis binasının önünde toplanarak, İsrail’den doğalgaz alımının iptal edilmesini talep etti.

26 Mart 2019 Salı 15:28
Ürdün’de İsrail’den doğalgaz alınması protesto edildi

Ürdünlü siyasi parti temsilcileri, meclis binasının önünde toplanarak, İsrail’den doğalgaz alımının iptal edilmesini talep etti.


Ürdünlü siyasi parti temsilcileri, Ürdün’ün İsrail’den doğalgaz alması anlaşmasının mecliste tekrar tartışılacağı gün protesto düzenledi. Başkent Amman’daki meclis binasının önünde toplanan göstericiler, hükûmetten, İsrail’den doğalgaz alımını durdurmasını talep etti. İslami Eylem Cephesi tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, “İsrailli düşman gaz Ürdün’ü işgal etti” diye slogan attı. İslami Eylem Cephesi Genel Başkanı Murad el-Adayla milletvekillerini, İsrail gazının “düşman” İsrail’i Ürdünlüler nezdinde normalleştireceği konusunda uyardı.


El-Adayla, İsrail ile yapılan doğalgaz anlaşmasının, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması ile aynı zamanda yapılmasına dikkat çekerek, Ürdün’ün çıkarlarına ters olduğunu savundu. İsrail ile yapılan anlaşmanın ABD’nin etkisiyle yapıldığını iddia eden El-Adayla, anlaşma yüzünden İsrail’in faaliyetlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.


Protestoya katılan Ürdünlü Salim El-Hatib, gaz anlaşmasını kınadığını söyleyerek, “Tekrar odun ve kömür yakmaya razıyım, evime İsrail gazını ve elektriğini sokmayacağım” dedi.


İsrailli enerji şirketi Delek Sondaj, ABD’li ortağı Noble Enerji ile birlikte 2016 yılında Ürdün’e 15 yıl boyunca 10 milyar dolar değerinde doğalgaz tedarik edileceği konusunda anlaşmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:28
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