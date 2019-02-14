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Ürdün’de iki mayın patladı: 3 ölü, 6 yaralı

Ürdün’ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 20:37
Ürdün’de iki mayın patladı: 3 ölü, 6 yaralı

Ürdün’ün Salt kentinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 mayın patladı. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Ürdün’ün başkenti Amman’ın batısında bulunan Salt bölgesindeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebepten 2 mayın patladı. Patlamada aralarında çiftlik sahibi ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonucu yaralananların tedavileri hastanelerde devam ederken, inceleme ve araştırma esnasında başka bir mayının daha patladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:37
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