0553 313 94 23

Ürdün'de hükümetin ve meclisin akıbeti tartışılıyor

Geçen sene protestoların ardından göreve gelen Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümeti ve Temsilciler Meclisinin durumunun ne olacağı tartışılıyor- Eski milletvekillerinden Adnan es-Savair:- "Milletvekillerinin ortak hareket edebilmeleri için meclise gelmeden ve gruplar oluşmadan önce, birbirlerini tanımaları gerekiyor"- El-Kuds El-Arabi gazetesi yazarı Bessam el-Bedarin:- "Hükümet, esas olarak kendisinden isteneni neredeyse tamamladı sayılır, o da vergi yasası. Bana göre hükümetin gitmesini engelleyen şey, bu ay sonunda yapılacak olan Londra Konferansı ve IMF ile görüşmeler ve müzakerelerin tamamlanması"- Meclis Faaliyetlerini Gözlemleme Merkezi Müdürü Amir Beni Amir:- "Tüm başarısızlıklarına rağmen meclisin var olması zorunludur ve meclisin feshedilmesi bir reform sayılmaz. Mevcut seçim yasasıyla seçime gidildiğinde aynı sorunlarla karşılaşırız"

22 Şubat 2019 Cuma 11:43
Ürdün'de hükümetin ve meclisin akıbeti tartışılıyor

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün'de hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarına tepkiler büyürken, aldığı kararlar ve uygulamaları nedeniyle hükümetin değişmesi ihtimali konuşuluyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan siyasetçiler ve uzmanlar, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümeti ve Temsilciler Meclisi için olasılıkları değerlendirdi.

Geçen seneki protestoların ardından göreve gelen Rezzaz hükümetinin uygulamaları ve birçok bakanın eski görevine devam etmesi eleştirilerin dozunu artırıyor.

Bir kesim hükümetin değişmesinin bir çözüm olmayacağını savunurken, diğerleri hükümetin miadını tamamladığını ve değişim için Londra konferansı ve İsrail'deki erken seçimlerin beklendiğini söylüyor.

- Sorun seçim yasasında

Eski milletvekillerinden Adnan es-Savair, Temsilciler Meclisinin hatalarının sistemin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunarak, "Temsilciler Meclisinin bundan daha iyi olmasını beklemiyoruz." dedi.

Savair, "Yasama organına tam yetki tanıyacak siyasi reformlar yapmak için bir irade olmadığı müddetçe sorunların devam etmesi kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisini Ürdün'ün mevcut siyasi sisteminde bir "dekor" olarak nitelendiren Savair, sistemin bu haliyle devam ettiği takdirde hataların da devam etmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Savair, "Milletvekillerinin ortak hareket edebilmeleri için meclise gelmeden ve gruplar oluşmadan önce birbirlerini tanımaları gerekiyor." dedi.

Meclisteki gruplaşmanın siyasi reforma veya parlamenter hükümete imkan vermediğini belirten Savair, hükümet ve meclisteki milletvekillerinin değişmesinin çözüm olmayacağını ifade etti.

- Meclisin anayasadaki görev süresi doluyor

Meclis işleri uzmanı Vail el-Cerayişe, anayasada belirtilen görev süresi açısından hükümetin ve meclisin hemen değişmesini uzak bir ihtimal olarak görüyor.

Meclisin görev süresinin dörtte üçünü tamamladığını belirten Cerayişe, 2020'deki seçimleri hatırlatarak, hükümet ve meclis için anayasada öngörülen sürenin yakında dolacağını söyledi.

- Hükümet misyonunu tamamladı

Londra merkezli El-Kuds El-Arabi gazetesi yazarı Bessam el-Bedarin ise "hükümetin misyonunu tamamladığını" söyledi.

Bedarin, "Hükümet, esas olarak kendisinden isteneni neredeyse tamamladı sayılır, o da vergi yasası. Bana göre hükümetin gitmesini engelleyen şey, bu ay sonunda yapılacak olan Londra Konferansı ve IMF ile görüşmeler ve müzakerelerin tamamlanması." şeklinde konuştu.

Ekonomik gelişmeler ışığında hükümetin göreve devam etmesinin ülkeye faydalı olacağını ortaya koyacak bir gerekçe kalmadığını savunan Bedarin, özellikle hükümetin sebep olduğu sorunlar nedeniyle bu görüşü taşıdığını ifade etti.

Bedarin, "Gereken geniş çaplı değişiklikleri yapamamış olması, hükümetin miadının dolduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

- Öncelik hükümetin gitmesi

Meclis Faaliyetlerini Gözlemleme Merkezi Müdürü Amir Beni Amir, ulusal önceliğin, meclisin feshedilmesi değil, hükümetin veya politikasının değiştirilmesi olduğunu söyledi.

"Tüm başarısızlıklarına rağmen meclisin var olması zorunludur ve meclisin feshedilmesi bir reform sayılmaz. Mevcut seçim yasasıyla seçime gidildiğinde aynı sorunlarla karşılaşırız." diyen Amir, meclise seçim yasası ile siyasi partiler kanununu değiştirme çağrısında bulundu.

Amir, hükümetin politikasının kökten değişmesi gerektiğini ve verdiği sözlere kıyasla yaptıklarının çok az olduğunu belirtti.

Özellikle Londra Konferansı öncesinde yakında bir hükümet değişikliği beklemediğini kaydeden Amir, "Nisanda İsrail'de erken genel seçimler yapılacak, bunun bölgesel yansımalarının yanı sıra gelecek Ürdün başbakanının kim olacağını belirlemede etkili olacak." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:43
  1. hükümet
  2. Ömer er-Rezzaz
  3. Temsilciler Meclisi
  4. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan Yüksek Mahkemesinden Keşmirlileri koruyan karar
    1. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    2. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    3. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    4. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    5. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    6. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    7. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    8. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    9. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    10. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    11. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    12. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    13. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    14. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    15. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    16. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    17. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    18. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    19. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    20. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    21. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    22. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    24. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    25. İslam okulları Hollanda’nın en..
    26. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    27. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    28. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    29. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    30. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...