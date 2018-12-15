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Ürdün'de hükümete gözaltındaki göstericileri serbest bırakma çağrısı

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:23
Ürdün'de hükümete gözaltındaki göstericileri serbest bırakma çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), hükümetten, perşembe günü başkent Amman'da düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanları derhal serbest bırakmasını istedi.

İÇCP Özgürlükler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi reform, özgürlük ve yolsuzlukla mücadele edilmesini talep eden göstericilerin gözaltına alınmasını kınadı.

Göstericilerin, anayasanın ve uluslararası insan hakları anlaşmalarının teminat altına aldığı barışçıl gösteri düzenlemeleri üzerine gözaltına alındığını vurgulayan Hatib, hükümetten, göstericileri derhal serbest bırakmasını ve reform talebiyle düzenlenen faaliyetlere güvenlik yöntemiyle yaklaşmayı durdurmasını talep etti.

Bugünlerde gösteri düzenleyenlerin, haziranda düzenlenen gösterilere katılanlar olduğunu belirten Hatib, göstericilerin hedef alınmasının sorunları çözmek yerine daha fazla çıkmaza sokacağına işaret etti.

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto için dün düzenlenen gösterilere katılan 17 kişi gözaltına alınmış, önceki gün gözaltına alınan 18 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Önceki gün başbakanlık binası yakınlarında tartışmalı vergi yasasını ve hükümeti protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5 polis yaralanmıştı.

- Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasasının, 2 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlanması sonrası sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapılmıştı.

Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Başbakan Ömer er-Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu limit, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.

Tasarının değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan ailelerden vergi alınmasını öngörüyordu.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:23
  1. gösteriler
  2. gözaltı
  3. İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP)
  4. Ürdün

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