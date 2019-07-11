0553 313 94 23

Ürdün'de Haçlılara direnen Aclun Kalesi

Ürdün'ün başkenti Amman'a 76 kilometre mesafedeki Aclun kalesi, gerek bulunduğu bölgenin doğal güzelliği gerekse özgün İslami mimarisiyle dikkatleri çekiyor- Salahaddin Eyyubi tarafından Haçlı ordularının bölgeye yönelik tehditlerini bertaraf etmesi için inşa ettirilen kale yurt içi ve dışından ziyaretçi akınına uğruyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Ürdün'de Haçlılara direnen Aclun Kalesi

ACLUN (AA) - LEYS CÜNEYDİ - Ürdün’ün başkenti Amman’a 76 kilometre uzaklıktaki Aclun Kalesi, doğal güzelliklerin içinde ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Aclun, ılıman iklimi, yıl boyu süren yeşilliğiyle yurt içinden ve dışından gelenlerin hayran kaldığı bir kent olarak biliniyor.

Kentle aynı ismi taşıyan Aclun Kalesi ise Haçlıların bölgeye yönelik tehditlerini bertaraf etmesi için inşa edilen en eski kale olma vasfını taşıyor.

İslam komutanlarından Salahaddin Eyyubi'nin siyasi dehasının sonucu olarak kentin stratejik bir tepesine kurulan kale, yine onun komutanlarından İzzeddin Üsame tarafından 1184 yılında inşa edildi.

-Ürdün’de turizmin gözdesi

Salahaddin Eyyubi'nin Haçlı orduları tehdidini bertaraf etmek için Filistin'deki Bisan köyüne 11 kilometre uzaklıktaki Kevkeb el-Heva köyünde aynı isimle anılan kalenin karşısına denk gelecek şekilde inşa ettirdiği Aclun Kalesi, dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor.

Aclun kalesini görmeye gelen Japon turist Yu Ki (43) Ürdün’e ilk kez geldiğini ve kalede mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini belirterek, “Aclun Kalesi’nin tüm ayrıntılarını dikkatlice incelemek istiyorum.” dedi.

Yine kaleyi ilk kez ziyaret eden Suudi Arabistanlı turist Samir Dayf (18) Aclun Kalesi’nin mimari güzelliğine hayran kaldığını belirtti.

- Kale pek çok unsurla benzerlerinden ayrılıyor

Aclun Kalesi’nin bölgeyi Haçlı seferlerine karşı koruma ve ulaşım yollarının kontrolünün dışında önemli bir işlevi daha var. O da Aclun Kalesi’nin Kahire, Şam ve Bağdat arasında haber taşıyan posta güvercinlerinin durak noktalarından biri olması.

Aclun kenti Tarihi Eserler Müdürü Muhammed eş-Şelebi AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri amaçlarla inşa edilen kalenin çok sayıda özgün İslami mimari unsuru da bünyesinde barındırdığını belirtti.

Kalenin 15-20 metre derinliğinde ve 25-35 metre genişliğinde bir hendekle çevrili olduğunu belirten Şelebi, kalede ayrıca savaş zamanında kaldırılan barış zamanında ise indirilen hareketli bir köprü bulunduğunu ifade etti.

Kalenin, Aclun'un farklı bölgelerinden getirilen kireç taşı ile inşa edildiğini aktaran Şelebi, geçen yıl kaleyi dünyanın farklı ülkelerinden 250 bin turistin ziyaret ettiğini, bunlar arasında da İslami kalelere büyük ilgi gösteren Türk turistlerin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
  1. Aclun Kalesi
  2. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek kişi
    1. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    2. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    3. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    4. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    5. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    6. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    7. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    8. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    9. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    10. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    11. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    12. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    13. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    14. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    15. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    16. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    17. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    18. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    19. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    20. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    21. Vali Mustafa Masatlı, İŞKUR’un..
    22. Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de
    23. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    24. Brezilya'da emeklilik reform yasasına..
    25. MTSO ve Büyükşehir görüş alışverişinde..
    26. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası..
    27. Her şeyi anlattı: Gülen'in Artık..
    28. İstanbul'u "Hollandalı" gibi yaşıyor
    29. Ataşehir'de ambulans kaza yaptı!..
    30. 13 yıldır engel tanımayan Müdür..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!