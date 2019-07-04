Ürdün’de doğalgaz borusu patladı: 2 ölü Ürdün’de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürdün’de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da bir restoranda meydana gelen doğalgaz borusu patlamasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Ölenlerin birinin Mısırlı, diğerinin Ürdünlü olduğu öğrenildi. Olay yerine ambulans ve can kurtaran sevk edildi.

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