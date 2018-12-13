Ürdün'de binlerce kişi hükümetin istifasını istedi

AMMAN (AA) - Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericiler, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifasını ve parlamentonun feshini istedi.

Başkent Amman'daki Başbakanlık binası yakınlarında düzenlenen gösteriye, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Yeni vergi yasasını protesto eden göstericiler sık sık, "Susturulmaya hayır", "Dinle ey Rezzaz... Bir damla yakıtımız yok" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

- Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasının, 2 Aralık'ta Resmi Gazetede yayınlanması sonrası sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapılmıştı.

Ürdün Meclisi'nin birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, meclisin ikinci kanadı olan Senato'dan da geçmiş, ardından Kraliyet makamı tarafından imzalanmasının akabinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.



Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.



Başbakan Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.



Tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.



Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.



- Ne olmuştu?



Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarısı ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.



Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer er-Rezzaz'ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti.



Tasarının değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.



IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor.