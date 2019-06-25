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Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

25 Haziran 2019 Salı 21:00
Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.

İÇCP'nin başkent Amman'daki merkez binası önünde gerçekleşen gösteriye partiden yetkililer ile Ulusal Reform Koalisyonu üyeleri katıldı.

Gösteride Koalisyon Başkanı Abdullah el-Akayile'nin okuduğu yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı ve katılımcıları kınandı.

Açıklamada, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı ve Filistinlilerin haklarını gasbeden maddeler içeren Yüzyılın Anlaşması planının ön hazırlığı niteliğinde olan çalıştayın "ölü" doğduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "maceracı ve kumarbaz" olarak nitelendirildiği açıklamada, söz konusu anlaşmayla Filistin topraklarını "saldırgan, işgalci, yerleşimci ve yabancıya" hibe etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün hükümetinden güvenoyunun çekilmesi için yayımlanan bildiriye imza atanların sayısının 24'e yükseldiği ve bu sayının daha da artacağı belirtildi.

Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararı nedeniyle hükümetten güvenoyunun çekilmesinin talep edildiği bildiriye daha önce Koalisyonda yer alan 14 milletvekilinin imza attığı açıklanmıştı.

Manama'da düzenlenen "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:00
  1. Bahreyn
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