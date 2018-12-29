Ürdün'de af tasarısı eleştirilerin hedefinde

Ürdün'de hükümetin onayladığı genel af yasa tasarısı, maddelerinin daha kapsayıcı olmasını isteyenlerin ümitlerini yok ederken, af kapsamı dışında kalan istisnaların çokluğu tepki çekiyor.

Kral Abdullah'ın 1999'da yönetime gelmesinden bu yana 3'üncü defa af çıkartılırken, 1999 ve 2011'deki afların kapsamının şimdiki tasarıdan daha geniş olması dikkati çekiyor.

Kral Abdullah'ın 13 Aralıkta verdiği talimat gereği hazırlanan tasarıda rejim karşıtlığı, casusluk, ekonomik suçlar, yolsuzluk, terör, kamuya karşı işlenen suçlar, devletin iç ve dış güvenliğine karşı suçlarla birlikte uyuşturucu, yangın, cinayet, hırsızlık, sahtecilik, vergi kaçakçılığı, gümrük suçlarından kaynaklanan cezalar ve vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan trafik ihlalleri de af kapsamı dışında kalıyor.

- İstisnalarda abartı

Genel af yasa tasarısının kabul edilmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden hükümete af konusundaki kraliyet talimatlarını ihlal ettiği eleştirileri yöneltildi.

Öte yandan sendikalar ve milletvekilleri de istisnaların çokluğu sebebiyle tasarıyı eleştiriyor.

Baro Başkanı Mazin İrşidat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarının gerçek bir af olmadığını söyledi.

İstisnaların dar kapsamlı olması gerektiğini ifade eden İrşidat, ancak hükümetin bunu çok geniş tuttuğunu aktardı.

Affın, kabahat yada suç fark etmeksizin bütün cezai konuları kapsaması gerektiğini savunan İrşidat, hükümetin affa istekli olmadığını savundu.

- Kişiselleştirme ve dikkatsizlik

Söz konusu tasarının uygulanabilir bir kanun haline gelmesi için, temsilciler meclisi ile ayan meclisine gönderilip onaylanması akabinde Kral Abdullah'a sunulması ve en son olarak da resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Salih el-Armuti AA muhabirine yaptığı açıklamada, af yasa tasarısının vatandaşlar için hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Kraliyet talimatının hükümete af dayattığını ve çıkan sonucun istisnai bir af olduğuna işaret eden Armuti, af tasarısını istisnaların çokluğu sebebiyle Ürdün tarihindeki en kötü af tasarısı olduğunu ifade etti.

Tasarının anayasal hükümlerle çeliştiğini aktaran Armuti, "Çünkü tasarı hukuki metinlerin anlaşılmasında dikkatsiz ve açık bir kişisellik içeriyor." dedi.

Armuti, Temsilciler Meclisi'nin projenin masaya yatırılmaya başlanmasındaki rolü hakkında ise "Meclisin her maddede söz hakkı var. Maddeleri değiştirme ve genişletme hakkına sahip" olduğunu söyledi.

Ürdün parlamentosundaki özgürlükler komitesi başkanı Avad el-Zavayide, birkaç gün önce yaptığı basın açıklamasında, genel af yasa tasarının yaklaşık 11 bin Ürdün vatandaşını kapsayacağını belirtmişti.