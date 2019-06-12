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Ürdün'de açılan yeni gaz kuyusu umut verdi

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz:"İlk değerlendirmeler yeni kuyunun günlük 7 milyon fit küp gaz ürettiğini ortaya koydu. Böylece Rişe gaz sahasının günlük gaz üretimi 16 milyon fit küpe çıktı. Bu miktar ülkenin günlük tüketiminin yüzde 5'ini teşkil ediyor"

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:48
Ürdün'de açılan yeni gaz kuyusu umut verdi

AMMAN (AA) - RİHAM ALİ - Ürdün'ün doğusundaki Er-Rişe gaz sahasında yeni bir kuyunun keşfedilmesi ülkede yerel enerji kaynağı umutlarını canlandırdı.

Ürdün hükümeti mayıs ayında, 44 kuyu barındıran ve bunlardan 12'sinin günde yaklaşık 9,5 milyon fit küp gaz ürettiği sahada yeni bir kuyu keşfedildiğini açıkladı. Yeni kuyuyu, sahanın tek geliştiricisi olan Ulusal Petrol Şirketi keşfederek üretim yapılan kuyu sayısını 13'e çıkardı.

Ürdünlü yetkililer, elde edilen sonuçlar ışığında gaz sahasının üretimi artırmaya katkı sağlayarak, ülkenin gaz tüketiminin daha fazla miktarını karşılayacağına dair iyimser açıklamalarda bulundu.

Günlük ortalama 350 milyon fit küp gaza ihtiyacı olan Ürdün, gereksiniminin tamamını Arap gaz hattı üzerinden Mısır'dan ithal ediyor ve tükettiği elektriğin yüzde 85'ini bu gazdan üretiyor.

- "Rişe'de günlük gaz üretimi 16 milyon fit küpe çıktı"

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Er-Rişe gaz sahasından sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Rezzaz, "İlk değerlendirmeler yeni kuyunun günlük 7 milyon fit küp gaz ürettiğini ortaya koydu. Böylece Rişe gaz sahasının günlük gaz üretimi 16 milyon fit küpe çıktı. Bu miktar ülkenin günlük tüketiminin yüzde 5'ini teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati de pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ulusal Petrol Şirketinin, yerel kaynakların tüketilen toplam enerjiye katkısını artırmak için daha fazla gaz keşfetmek amacıyla bu yılki programında 3 kuyu kazılması planı bulunduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zevati, sahaya yabancı bir yatırımcının getirilmesine gerek olmadığını, British Petroleum (BP) ile ilişkilerin 2014'ten beri durduğunu, IPG şirketi ile anlaşmanın Ocak 2017'de sonlandırıldığını ve böylece Rişe gaz sahasındaki tüm hak ve imtiyazlara Ulusal Petrol Şirketinin sahip olduğunu kaydetti.

Ulusal Petrol Şirketinden daha önce yapılan açıklamada, 2019-2030 yıllarında Rişe gaz sahasının geliştirilmesi için yaklaşık 100 milyon dinar (yaklaşık 816,73 milyon lira) finansmana ihtiyaç olduğu ve bunun büyük bir kısmının şirketin öz kaynaklarıyla karşılanacağı ifade edilmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir yerli enerji kaynağına itimadın artırılmasının, ithalatı azaltmaya, döviz rezervlerini muhafaza etmeye ve tedarik güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak, Ürdün'deki borç krizinin ana nedeninin Irak petrolü ve ardından da Mısır gazı gibi ithal enerji tedarikinin birkaç kez kesintiye uğraması olduğuna dikkati çekti.

Eski Doğal Kaynaklar Kurumu Genel Müdürü Musa ez-Zuyud da petrol ve gazla ilgili tüm keşiflerin Doğal Kaynaklar Kurumunun çabalarıyla gerçekleştiğini belirtti.

- Ekonomik imkanların sınırlı olması sahanın geliştirilmesini engelliyor

Rişe gaz sahasında üretimin, 1980'li yılların ortalarında keşfedilmesinin ardından yaklaşık 35 milyon fit küple başladığını kaydeden Zuyud, ekonomik imkanların sınırlı olmasının sahanın geliştirilmesini ve verimliliğinin muhafaza edilmesini engellediğine işaret etti.

Jeolog Hazim er-Ramini de gerekli maddi ve teknik kaynakların sağlanması halinde Rişe gaza sahasının çok umut verici olduğunu söyledi.

Ramini, Rişe'nin, üretiminin doğası bakımından geleneksel olmayan bir saha olarak kabul edildiğini ve içinde çalışmak için özel çaba gerektirdiğini dile getirdi.

Ürdün'ün doğal gaz üretimi son 5 yılda yüzde 39 gerileyerek 2018'de 3,3 milyar fit küpe düştü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:48
  1. ekonomi
  2. Gaz Sahası
  3. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz

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