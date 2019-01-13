Ürdün Yemen görüşmelerine ev sahipliği teklifini değerlendiriyor

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Yemen görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM'nin "Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin ikinci turunun Ürdün'de yapılması" teklifi, Amman yönetimi tarafından henüz değerlendiriliyor.

BM'nin talebinin "Yemenlilerle koordinasyon içinde ülkedeki krizin çözümüne katkı sağlama esasına dayalı" bir şekilde ele alınacağı, mümkün olan en kısa sürede BM'ye konuya ilişkin yanıt verileceği belirtiliyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, perşembe günü yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen krizinin çözümü çerçevesinde esir takasına ilişkin oluşturulan komitenin Amman'da toplanması talebini kendilerine ilettiğini söylemişti.