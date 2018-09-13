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Teknik komite toplandı! Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı' toplantısı

Ürdün'de hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere, iki ülkenin oluşturduğu teknik komite bir araya geldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:57
Teknik komite toplandı! Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı' toplantısı

Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere, iki ülkenin oluşturduğu teknik komite bir araya geldi.

Ürdün'de hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Ürdün tarafının oluşturduğu ortak komite, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması meselesini görüşmek üzere toplandı.

NET BİR TUTUMA ULAŞILANA KADAR DEVAM EDECEK

Görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi verilmezken, komitenin toplantılarının, sınır kapılarının yeniden açılması noktasında net bir tutuma ulaşılana kadar devam edeceği ifade edildi.

Son zamanlarda, sınır kapılarının açılmasına dair birçok haberin basında yer alması, Amman ve Suriye rejiminden buna hazır olduklarına dair gayri resmi açıklamalar gelmesine rağmen, yakında bu yönde bir adım atılacağı ya da herhangi bir tarih belirlendiğine dair net bir açıklama yapılmadı.

İki ülkeyi, Eski Gümrük (Ramsa) Sınır Kapısı ve 2011'de Suriye'deki savaşın patlak vermesinden önce ticari ve turistik amaçlı kullanılan Nasib (Cabir) Sınır Kapısı birbirine bağlıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:57
  1. Ürdün
  2. Suriye
  3. teknik komite
  4. sınır kapıları
  5. Eski Gümrük (Ramsa) Sınır Kapısı
  6. Nasib (Cabir) Sınır Kapısı

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