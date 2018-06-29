Ürdün ve İsrail sınırında büyük kriz! Korkunç rakam

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera operasyonu nedeniyle en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya düzenlediği şiddetli saldırılar, en az 150 bin sivilin Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru göç etmesine neden oldu.

Dera'daki AA muhabiri, sivillerin çoğunun Ürdün sınırına kaçtığını ancak Amman yönetiminin geçiş izni vermemesi nedeniyle sınıra yakın tarlalarda yaşamaya çalıştığını bildirdi.

Golan Tepeleri sınırında ise sığınmacılar, "Koruma ve güvenli bölge istiyoruz" , "Sınır kapılarını sığınmacılara kapatmak insanlık suçudur" yazan pankartlar açtı.

Deralıların kamyonet, motosiklet, traktör ve binek araçlarla yanlarına alabildikleri sınırlı eşyalarla göçü sürüyor.

ABD DESTEĞİNİ KESMİŞTİ

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

SALDIRILAR BAŞLADI

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirdi. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalına hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kaldı.

Bölgede son iki günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 55'e ulaştı.