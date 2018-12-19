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Ürdün ve Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

Irak ve Ürdün, ikili ticari hacminin artırılması için önümüzdeki yıl başında yeni bir sınır kapısının hizmete açılması konusunda anlaşmaya vardı

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
Ürdün ve Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak ve Ürdün'ün, ikili ticari hacminin artırılması için önümüzdeki yıl başında yeni bir sınır kapısının hizmete açılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin'in ofisinden yapılan açıklamada, Hüseyin'in başkanlığında bir heyetin Ürdün'ü ziyaret ederek, Kral 2. Abdullah tarafından El Hüseyniye Sarayı'nda kabul edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarafların görüşmede iki ülkenin ortak menfaati için yatırım ve dayanışmanın önemi, ilişkilerin güçlendirilmesi ve kalkındırılması gibi konuları ele aldıkları aktarıldı.

Ürdün ve Irak Hava Yolları arasındaki koordinasyonun daha da güçlenmesine işaret edildiği ifade edilen açıklamada, ikili ticari hacminin artırılması için önümüzdeki yıl başında, Irak-Ürdün arasındaki yeni sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Irak ve Ürdün arasında 180 kilometrelik sınır şeridinde sadece Traybil Sınır Kapısı bulunuyor.

Irak güvenlik güçleri, 2014'te sınır kapısından tamamen çekilmek zorunda kalmış ve terör örgütü DEAŞ kapıyı ele geçirmişti. Iraklı güçler, Temmuz 2015'te Traybil Gümrük Kapısını geri almış ve Ağustos 2017'de ise karşılıklı ticari ve insani geçişlere açılmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
  1. Irak
  2. sınır kapısı
  3. Ürdün

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