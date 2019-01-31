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Ürdün ve ICRC yetkilileri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer, başkent Amman'da bir araya geldi

31 Ocak 2019 Perşembe 02:38
Ürdün ve ICRC yetkilileri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede taraflar, Suriyeli mülteciler konusunda ICRC ile Ürdün arasındaki iş birliği ve bu iş birliğinin mültecilerin insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda oynadığı rolü ele aldı.

Maurer, Ürdün'ün, tüm baskılara ve yüklendiği ağır yüke rağmen Suriyelilere yönelik insani tavrını övdü.

Safedi de uluslararası camianın Suriyelilere ve iltica yükünün oluşturduğu ekonomik güçlüklerle boğuşan Ürdün'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin önemini vurguladı.

Ülkesinin, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerini desteklediğini belirten Safedi, bu bağlamda krize siyasi çözüm bulunması için uluslararası çabaların etkinleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Ürdün-Suriye sınırındaki Er-Rukban Mülteci Kampı'na da değinen Safedi, buradaki Suriyelilerin evlerine dönmesinin sorunlarını kökten çözeceğini dile getirdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Ürdün'e sığınmak için geldikleri Rukban kampında zor şartlar altında yaşıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 02:38
  1. Eymen es-Safedi
  2. Ürdün

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