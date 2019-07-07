Ürdün ve FKÖ'den "Arap Barış Girişimi'ne bağlılık" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkelerinin, "Filistinli mülteciler" meselesinin çözümünü de içeren Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'ın, başkent Amman'da bir araya geldiği aktarıldı.

İki tarafın da "Filistinli mülteciler" meselesinin, BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne göre kapsamlı çözüm çerçevesinde ele alınacak nihai statü meselelerinden biri olduğunu vurguladığı kaydedildi.

İsrail'in, Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesinin kınandığı açıklamada, Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün İsrail tarafından ilhak edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, bu durum, "uluslararası hukukun ihlali ve barışı sağlama çabalarının baltalanması" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca Filistin ile Ürdün'ün iki devletli çözüm temelinde, Filistin halkının bütün meşru haklarına ulaşacağı kapsamlı bir barışın sağlanması tutumunu benimsediğine işaret edildi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına işaret edilen açıklamada, hiçbir ekonomi fikrinin iki devletli çözüme alternatif olmayacağı vurgulandı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.