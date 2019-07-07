0553 313 94 23

Ürdün ve FKÖ'den "Arap Barış Girişimi'ne bağlılık" vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkelerinin, "Filistinli mülteciler" meselesinin çözümünü de içeren Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu belirtti

07 Temmuz 2019 Pazar 01:18
Ürdün ve FKÖ'den "Arap Barış Girişimi'ne bağlılık" vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkelerinin, "Filistinli mülteciler" meselesinin çözümünü de içeren Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'ın, başkent Amman'da bir araya geldiği aktarıldı.

İki tarafın da "Filistinli mülteciler" meselesinin, BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne göre kapsamlı çözüm çerçevesinde ele alınacak nihai statü meselelerinden biri olduğunu vurguladığı kaydedildi.

İsrail'in, Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesinin kınandığı açıklamada, Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün İsrail tarafından ilhak edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, bu durum, "uluslararası hukukun ihlali ve barışı sağlama çabalarının baltalanması" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca Filistin ile Ürdün'ün iki devletli çözüm temelinde, Filistin halkının bütün meşru haklarına ulaşacağı kapsamlı bir barışın sağlanması tutumunu benimsediğine işaret edildi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına işaret edilen açıklamada, hiçbir ekonomi fikrinin iki devletli çözüme alternatif olmayacağı vurgulandı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 01:18
  1. Arap Barış Girişimi
  2. FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat
  3. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi
    1. Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı..
    2. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    3. Sakarya'da şüpheli ölüm
    4. Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü
    5. Fatih Erbakan: 'Dindar insanlarız'..
    6. Ürdün ve FKÖ'den "Arap Barış..
    7. Korkunç olay! Dinamitle balık avlarken..
    8. Sürenin dolmasına saatler kala..
    9. 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları..
    10. Belediye Başkanı Aydoğan’ın en mutlu..
    11. Gary Medel ile Messi birbirine girdi
    12. Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia..
    13. Arap Koalisyonu Husilerin Suudi..
    14. Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    15. "Ankara turizm kenti olmak zorunda"
    16. Atatürk heykelinde restorasyon..
    17. Ekrem İmamoğlu’na “Sevgi, Barış ve..
    18. Kapadokya’da sıcak hava balonlarından..
    19. Bozüyük’te 7 yılın ardından ‘Efsane..
    20. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı..
    21. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    22. Futbol: Kupa Amerika
    23. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    24. Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3..
    25. Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2019
    27. Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si..
    28. Pazaryeri’nde 1. Balkan Şenliği..
    29. Erdoğan, AK Partili belediye..
    30. Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve..
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    ABD kuklası Hafter yenilmeye başlayınca BMGK devreye girdi: Ateşkes yapın!
    ABD kuklası Hafter yenilmeye başlayınca BMGK devreye girdi: Ateşkes yapın!