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Ürdün "Uluslararası Kudüs'e Destek Konferansı" düzenleyecek

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal:- "İsrail'in saldırıları her zamankinden daha fazla arttı. Bu da işgalcilerin uzun süredir Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik korkunç planlarının varlığını gösteriyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33
Ürdün "Uluslararası Kudüs'e Destek Konferansı" düzenleyecek

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da, "Uluslararası Kudüs'e Destek Konferansı" düzenlenecek.

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Aralık'ta Amman'da "Uluslararası Kudüs'e Destek Konferansı" düzenleneceğini belirtti.

Ebu Basal, konferansın Ürdün Krallığının himayesinde düzenleneceğini ve Ürdün Meclisinin her iki kanadıyla (Temsilciler Meclisi ve Senato) iş birliği içerisinde yapılacağını belirterek, Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve günlük ihlallerin bütün Arap ve Müslümanları kışkırttığını dile getirdi.

- İsrail'in saldırıları her zamankinden daha fazla arttı

Ebu Basal açıklamasında, "İsrail'in saldırıları her zamankinden daha fazla arttı. Bu da işgalcilerin uzun süredir Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik korkunç planlarının varlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olan Ürdün Haşimi Krallığı'nda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın hangi tehlikelere maruz kaldığını uluslararası bir konferans düzenleyerek Arap ve İslam alemine anlatmak zorunda olduklarını söyleyen Ebu Basal, "Mescid-i Aksa'yı, Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını desteklemek adına konferansa yerel, Arap ve uluslararası alanda geniş katılım sağlanması çağrısında bulundu.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı yetkilileri de Türkiye'nin en önemli katılımcılar arasında yer alacağını ve üst düzey bir heyet ile iştirak edeceği bilgisini paylaştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33
  1. Kudüs'e destek
  2. Ürdün

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