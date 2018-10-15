Ürdün-Suriye sınır kapısı yeniden açılıyor

Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki sınır kapılarının tekrar açılması konusunu tartışırken, Ürdün cephesinde gelişme yaşandı. Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Pazartesi gününden itibaren Nasib Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Suriye ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Suriye hükumeti, Ürdün ile arasındaki bölgelerdeki isyancılara Rusya’nın desteğiyle saldırdıktan sonra Temmuz ayında bölgeyi geri almıştı. 2015 yılında Nasib Sınır Kapısı’nın kapatılması, Türkiye ile Körfez ülkeleri ve Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında malların taşınmasını engelleyerek milyarlarca dolarlık ticaretin karadan yapıldığı en önemli rotalardan birisini engellemişti.