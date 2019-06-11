0553 313 94 23

Ürdün, Mısır ve Fas da Bahreyn'deki çalıştaya katılacak

- İsrail basınına konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili Ürdün, Mısır ve Fas'ın Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağını açıkladı

11 Haziran 2019 Salı 19:24
Ürdün, Mısır ve Fas da Bahreyn'deki çalıştaya katılacak

KUDÜS (AA) - Ürdün, Mısır ve Fas'ın da bu ay Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağı duyuruldu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Ürdün, Mısır ve Fas yönetimleri henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade edilen çalıştaya, Filistin yönetimi katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

Öte yandan Filistin basını Rusya ve Çin'in Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını yazmıştı.

ABD yönetiminin geçen ay Manama'da ekonomi çalıştayı düzenleneceğini duyurmasının ardından Ürdün, Mısır ve Fas, söz konusu çalıştaya katılım sağlama konusunda uzun süre sessiz kalmıştı.

Bu gelişme üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner, geçen ay sonunda Fas, İsrail'in yanı sıra Ürdün'ü ziyaret etmiş ve Kral Abdullah ile görüşmüştü.

İsrail basını, Kral Abdullah ile Kushner'in görüşmesinde Manama'daki çalıştayın da gündeme geldiğini yazmıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:24
  1. ABD
  2. Bahrey
  3. Filistin
  4. Refah için Barış çalıştayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
    1. Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
    2. İlkokul öğrencisi akrabasının kanser..
    3. Rum yönetimine sert tepki: Makarios’un..
    4. Ayakları çatıya sıkışan kırlangıç..
    5. AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik..
    6. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    7. Ergin Ataman'dan flaş tepki! Sahaya..
    8. Ürdün, Mısır ve Fas da Bahreyn'deki..
    9. İsrailli Siyonist bakandan Mescid-i..
    10. Süper Lig'de Manuel Fernandes bombası
    11. Abdullah Ağar'dan kritik S-400 krizi..
    12. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    13. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    14. Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
    15. Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor
    16. Çöken yol tehlike saçıyor
    17. Singapurlu Bakandan İstanbul..
    18. Yıldırım isabet eden kadın hayatını..
    19. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu..
    20. Söke’de 473 çocuk yazar imza günü..
    21. Müslümanlara saldırı hazırlığındaki..
    22. Meteoroloji'den Ankara için bir uyarı..
    23. İzmir'de aranan 690 kişi, uygulamada..
    24. Akıncı Üssü davası
    25. Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
    26. Vali Çiftçi’den makam aracı açıklaması
    27. Terör örgütü PKK/PYD Telabyad’da..
    28. Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın..
    29. Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta..
    30. Yüzüne kezzap atılan Berfin 17..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!