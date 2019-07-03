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Ürdün milletvekilleri "İsrail ile gaz anlaşmasının" detaylarını açıkladı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:16
Ürdün milletvekilleri "İsrail ile gaz anlaşmasının" detaylarını açıkladı

AMMAN (AA) - Ürdün parlamentosundaki İslami eğilimli Ulusal Reform Koalisyonu, İsrail ile Ürdün arasında 2016 yılında imzalanan doğal gaz anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Koalisyon, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) başkent Amman'daki genel merkezinde daha önce hakkında az bilgi paylaşılan anlaşmayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ulusal Reform Koalisyonu Üyesi Salih el-Armuti, 92 sayfalık anlaşmanın, en basit anayasal kaidelere dahi aykırı olduğunu, parlamento tarafından toplu ret aldığını ifade etti.

Ürdün hükümetinin anlaşmaya imza atması için Ürdün Elektrik Şirketi'ne yetki verdiğini ve 11 milyar dolarlık anlaşmaya kefil olduğunu ifade eden Armuti, anlaşma metninin İngilizce olduğunu ve bunun, hükümet anlaşmalarının Arapça yapılması gerektiği yönündeki yasa ile çeliştiğini kaydetti.

"Anlaşma 15 yıl geçerli olacak ve belirli şartlara göre uzatılabilir özellikte. Anlaşmada ayrıca Ürdün'ün para birimi dinar kullanılmıyor. Sadece dolar ve İsrail şekeli var." diyen Armuti, gazın, kaynağından Ürdün sınırına, Ürdün sınırından da "El-Fecr" isimli şirket aracılığıyla tüketiciye ulaşacağını belirtti.

Anlaşmanın enerji bakanları aracılığıyla iki ülkenin hükümetleri arasında imzalanmış olmasının en dikkat çekici yönlerinden biri olduğunu kaydeden Armuti, "Bu nedenle yasalar gereği meclise sunulması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Recai el-Meaşşir, mart ayında, İsrail ile yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasının meclise sunulmasının zorunluluğu konusunda Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü almak için meclisten süre istemişti.

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da İsrail ile 15 yıl süreyle bu ülkeden 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ülkede protestolara neden olmasına rağmen Ürdün yönetimi meclise sunulmayan anlaşmayı yürürlüğe koymak için 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

Ürdün'ün gaz ithalatında İsrail gazının dışında farklı alternatifleri var. Alternatifler arasında 2018'de deneme amaçlı pompalanmaya başlanan Mısır gazının yanı sıra Irak ve Cezayir gazı bulunuyor.




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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:16
  1. Ulusal Reform Koalisyonu
  2. Ürdün

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