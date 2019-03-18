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Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için uluslararası müdahale çağrısı

- Ürdün Meclisi, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini sonlandırmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı

18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için uluslararası müdahale çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Meclisi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri karşısında acilen uluslararası müdahalede bulunulması yönünde tavsiye kararı çıkardı.

İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin yankılarını tartışmak üzere olağanüstü toplanan meclis, 14 maddelik tavsiye kararı aldı.

Kararda ana hatlarıyla, Kudüs'teki kutsal mekanları koruma hakkının Ürdün'e ait olduğu vurgulanırken, uluslararası mahfillerde Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanlara ait kutsalların korunması ve Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesinin engellenmesi için tüm yasal çabaların sarf edilmesi yönünde hükümete öneride bulunuldu.

Kudüs'ün Filistin devletinin ebedi başkenti olduğu vurgulanarak, büyükelçiliklerin taşınması çerçevesindeki eylem ve uygulamaların geçersiz olduğu ifade edildi.

Karar çerçevesinde, İsrail'in ihlallerine son vermesi, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra başta olmak üzere kutsal değerlere zarar verilmesinin önlenmesi için Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler'le acilen görüşülmesi çağrısı yapıldı.

Tavsiyede ayrıca Yüzyılın Anlaşması planı hakkında meclisin bilgilendirilmesi istendi.

- Büyükelçilerin geri çekilmesi önerisi

İsrail'le normalleşmenin tüm yollarının kınandığı tavsiye kararında hükümetin, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisini geri çekip, İsrail'in Amman Büyükelçisini kovması gerektiği aktarıldı.

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Müslümanlara ait kutsal değerlere yönelik sık sık ihlaller gerçekleştiriyor. Son olarak İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.

Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mart 2013'te, Ürdün'e "Kudüs'ü ve kutsal değerleri koruma hakkını" veren anlaşmayı imzalamıştı.

İsrail ve Ürdün arasında da 26 Ekim 1994'te Arabe Vadisi'nde imzalanan Ürdün-İsrail barış antlaşmasına göre, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar, Kutsallar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
  1. Meclis
  2. tavsiye kararı
  3. Ürdün

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