Ürdün meclisinde "İsrail ile gaz anlaşması" tartışması

AMMAN (AA) - Ürdün hükümetinin İsrail'den doğal gaz ithalatı konusunda yaptığı anlaşma yaklaşık 2,5 yıl sonra mecliste tartışma konusu oldu.

Mecliste sabah ve öğleden sonra düzenlenen oturumlarda söz alan milletvekilleri, İsrail ile 2016'da imzalanan anlaşmanın feshedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Recai el-Meaşşir ise konuşmaların ardından, İsrail ile yapılan doğal gaz ithalatı anlaşmasının meclise sunulmasının zorunluluğu konusunda Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü almak için meclisten süre istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Atıf et-Taravine söz alarak, "Anayasa Mahkemesi'nin görüşü ne olursa olsun meclisin kararı siyonist düşmanla (İsrail) yapılan gaz anlaşmasının iptal edilmesi yönündedir." dedi.

Meclis Başkanı Taravine, sabahki oturumda konuyu "Ürdün Meclisinde tartışılan en ciddi mesele" olarak nitelendirirken, oturuma katılan milletvekilleri de "gazın aslında Arap topraklarından çalındığını ve Ürdün'ün İsrail ile normalleşme yoluna gitmek yerine gaz tedariki için başka alternatif yollara başvurması gerektiğini" dile getirmişti.

Ürdün yasalarına göre meclisin anlaşmayı iptal etme ya da maddelerini değiştirme yetkisi bulunmuyor. Bununla birlikte meclis, karar vermesi için anlaşmayı Anayasa Mahkemesi'ne ya da meclisin ikinci kanadı Senato'ya taşıma yetkisine sahip.



Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da İsrail ile 15 yıl süreyle bu ülkeden 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ülkede protestolara neden olmasına rağmen Ürdün yönetimi meclise sunulmayan anlaşmayı yürürlüğe koymak için 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

Ürdün'ün gaz ithalatında İsrail gazının dışında farklı alternatifleri var. Alternatifler arasında 2018'de deneme amaçlı pompalanmaya başlanan Mısır gazının yanı sıra Irak ve Cezayir gazı bulunuyor.