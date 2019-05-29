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Ürdün Kralı'ndan Kushner'e "kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması" açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah:- "Başkenti Doğu Kudüs olan ve sınırları 4 Haziran 1967'ye dayanan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli bir çözüm temelinde kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması adına sarf edilen tüm çabaların artırılması gerekiyor"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:17
Ürdün Kralı'ndan Kushner'e "kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması" açıklaması

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner'ı başkent Amman'da kabul etti.

Krallık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kushner birkaç ülkeyi kapsayan bölge ziyareti çerçevesinde bugün Amman'a geldi.

Kral 2. Abdullah ile Kushner'in bir araya geldiği görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm için sarf edilen çabalar başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Ürdün Kralı, görüşmede, "Başkenti Doğu Kudüs olan ve sınırları 4 Haziran 1967'ye dayanan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli bir çözüm temelinde kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması adına sarf edilen tüm çabaların artırılması gerekiyor." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu ve Filistin halkı ile bölgenin refahına fırsat tanıyacağı bildirilmişti.

ABD yönetimi, Donald Trump'ın 2017'nin başlarında göreve gelmesinden bu yana "Yüzyılın Anlaşması" planının şekillenmesi üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar maddelerine ilişkin açıklama yapılmayan söz konusu planın, Filistinlileri, Kudüs'ün statüsü ve topraklarına geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere İsrail lehine haksız tavizler vermeye zorladığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:17
  1. 2. Abdullah
  2. Amman
  3. Kushner

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