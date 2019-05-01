Ürdün Kralı'ndan İstihbarat Başkanlığına yeni atama

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni İstihbarat Başkanı olarak Tümgeneral Ahmed Husni'yi atadı. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, "Kraliyetin iradesi gereği bugünden itibaren İstihbarat Dairesinin Başkanlığına Tümgeneral Ahmed Husni atanmıştır." ifadeleri yer aldı. Kral Abdullah, Husni'yi göreve atamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgemiz hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçiyor. Değerli ülkemiz, bölgesel değişimlerin beraberinde getirdiği zorluklarla karşı karşıya. Bu zorlu dönemde Genel İstihbarat Dairesinin yönetimi için seni tercih ettik. "

Ahmed Husni, daha önce İstihbat Dairesinin çeşitli kademelerinde farklı görevlerde bulunmuştu.

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