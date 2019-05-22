Ürdün Kralı, Abu Dabi Veliaht Prensiyle görüştü

ABU DABİ (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, ülkeyi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Görüşmede her türlü tehlikeye karşı iki ülkenin birlikte hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE'nin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü tehlikeye karşı tüm imkanlarıyla bu ülkenin yanında olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ürdün ve BAE'nin Abu Dabi'de ortak askeri tatbikat yapması kararı alındı.

Ürdün Kralı 2.Abdullah ikili ilişkileri görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gelmişti.