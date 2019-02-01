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Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüşmelerinde Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak

01 Şubat 2019 Cuma 17:28
Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

Kral Abdullah'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ürdün Kralı II. Abdullah

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