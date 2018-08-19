Ürdün Kralı Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ürdün'de bir araya geldi.19 Ağustos 2018 Pazar 22:45
Ürdün Kralı ile ABD Genelkurmay Başkanı askeri iş birliğini görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'le askeri iş birliği ile terörle mücadeleye ilişkin konuları görüştü.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'de bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Milley'i kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede askeri iş birliği alanlarına ilişkin konular ile terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel çabaların ele alındığı aktarıldı.
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