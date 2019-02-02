Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne geldi

İSTANBUL (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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