Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Zuyud hayatını kaybetti

Zuyud'un oğlu Mücahid sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, babasının sabah saatlerinde vefat ettiğini duyurdu.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada da 62 yaşında hayatını kaybeden Zuyud için başsağlığı dileklerinde bulunularak, cenaze töreninin ikindi namazının ardından Zerka kentinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Zuyud'un kanser hastası olduğu ve sağlık durumunun kötüleştiği, dün ise komaya girdiği belirtiliyor.

İslami Çalışma Cephesi Partisi, mayıs ayında yapılan seçimlerde Zuyud'u ikinci dönem için yeniden genel sekreterlik görevine getirmişti.

Genel Sekreterlik, partide en üst merci olarak biliniyor.