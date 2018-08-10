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Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Zuyud hayatını kaybetti

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin Genel Sekreteri Muhammed Avvad ez-Zuyud hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:43
Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Zuyud hayatını kaybetti

Zuyud'un oğlu Mücahid sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, babasının sabah saatlerinde vefat ettiğini duyurdu.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada da 62 yaşında hayatını kaybeden Zuyud için başsağlığı dileklerinde bulunularak, cenaze töreninin ikindi namazının ardından Zerka kentinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Zuyud'un kanser hastası olduğu ve sağlık durumunun kötüleştiği, dün ise komaya girdiği belirtiliyor.

İslami Çalışma Cephesi Partisi, mayıs ayında yapılan seçimlerde Zuyud'u ikinci dönem için yeniden genel sekreterlik görevine getirmişti.

Genel Sekreterlik, partide en üst merci olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:43
  1. İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin Genel Sekreteri Muhammed Avvad ez-Zuyud

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