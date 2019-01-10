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Ürdün İran'dan gözaltındaki vatandaşlarını serbest bırakmasını istedi

10 Ocak 2019 Perşembe 20:57
Ürdün İran'dan gözaltındaki vatandaşlarını serbest bırakmasını istedi

AMMAN (AA) - Ürdün, Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren ve İran tarafından gözaltına alınan 3 Ürdünlünün serbest bırakılmasını talep etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi, İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevs ile görüşerek ülkesinin İran'da gözaltına alınan 3 Ürdünlünün derhal serbest bırakılması talebini iletti.

İranlı Büyükelçi ise Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu, ülkesinin söz konusu 3 kişi hakkındaki hukuki süreci hızlandırmaya ve serbest bırakılmalarını sağlamaya çalıştığını aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık 2018'de Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada tekneleriyle birlikte kaybolan 3 Ürdünlü balıkçının İran tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarine, yaptığı yazılı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında diğer Arap ülkelerinden arkadaşlarıyla birlikte balık avladıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren üç Ürdünlünün İran'da gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:57
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