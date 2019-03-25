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Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs tepkisi

- Ürdün İhvanı, Romanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstererek, kararı, Arap ve Müslüman milletlerle, Ürdün'ün kutsal mekanlar üzerindeki vesayetine yönelik saldırı şeklinde niteledi

25 Mart 2019 Pazartesi 22:55
Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs tepkisi

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, (İhvan) Romanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden (İÇCP) yapılan yazılı açıklamada karar, "Arap ve Müslüman milletlerle, Ürdün'ün kutsal mekanlar üzerindeki vesayetine yönelik saldırı" olarak nitelendirildi.

Romanya hükümetine büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden vazgeçme, tutumunu yeniden değerlendirme, Filistin halkıyla yeniden ilişkiler kurma çağrısı yapılan açıklamada, kararın "Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka aykırı davranan Siyonist işgalci devletin yanında yer almak" anlamına geldiği belirtildi.

- Romanya ve Honduras'tan Kudüs açıklaması

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.

- Romanya Cumhurbaşkanı elçiliğin Kudüs'e taşınmasını reddetti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Başbakan Dancila'nın Kudüs kararını reddettiği aktarılmıştı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Iohannis'in bu konuda bir karar almadığı belirtilerek, "Iohannis'in, Romanya Anayasası'na göre böyle bir kararın cumhurbaşkanının rızası olmadan alınamayacağına" dikkati çektiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.




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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:55
  1. İhvan
  2. Romanya
  3. Ürdün

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