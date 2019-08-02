0553 313 94 23

Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni ziyaretçilere kapattı

Ürdün, Petra bölgesindeki Hz.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:24
Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni ziyaretçilere kapattı

Ürdün, Petra bölgesindeki Hz. Harun Türbesi’ni ziyaretçilere kapattı.


Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, Petra topraklarında Hz. Harun’un türbesinde Yahudi turistlerin ayin yapmasının ardından türbenin ziyaretçilere kapatılması ve ziyaretçinin içeri alınmaması talimatını verdi. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Kutsal Yerler Bakanlığı, Hz. Harun’un türbesine izin almaksızın giren Yahudi turistlerin ayin yapmasını kınadı ve 500 kişilik grubun türbeye girmesine izin veren yetkililer hakkında soruşturma açılacağını belirtti.


Hz. Harun’un türbesinde Yahudi oldukları bilinen 500 kişilik İsrailli turist grubunun ayin yaparken çekilen görüntüleri Ürdün’de tepkilere neden olmuştu.


Fanatik Yahudilerin Mescidi Aksa’ya sık sık baskın düzenlemesi, buradaki kutsal yerlerin korunmasından sorumlu olan Ürdün hükümetini rahatsız ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    2. Ordu’da turizm canlandı
    3. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    4. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    5. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    6. Çankaya’da yaz temizliği
    7. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    8. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    9. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    10. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    11. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    12. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    13. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    14. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    15. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    16. AB'de perakende satışlar yükseldi
    17. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    18. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    19. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    20. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    21. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    22. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    23. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    24. Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni..
    25. Fabrika içinde 4 metre yükseklikten..
    26. Şişmanlık beyni yaşlandırıyor
    27. "ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma..
    28. İşte etkisiz hale getirilen üst düzey..
    29. TİM Başkanı Gülle: “Cumhuriyet..
    30. Çanakkale'de kayıp zihinsel engelliyi..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin