Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni ziyaretçilere kapattı Ürdün, Petra bölgesindeki Hz.

Ürdün, Petra bölgesindeki Hz. Harun Türbesi’ni ziyaretçilere kapattı.

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, Petra topraklarında Hz. Harun’un türbesinde Yahudi turistlerin ayin yapmasının ardından türbenin ziyaretçilere kapatılması ve ziyaretçinin içeri alınmaması talimatını verdi. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Kutsal Yerler Bakanlığı, Hz. Harun’un türbesine izin almaksızın giren Yahudi turistlerin ayin yapmasını kınadı ve 500 kişilik grubun türbeye girmesine izin veren yetkililer hakkında soruşturma açılacağını belirtti.

Hz. Harun’un türbesinde Yahudi oldukları bilinen 500 kişilik İsrailli turist grubunun ayin yaparken çekilen görüntüleri Ürdün’de tepkilere neden olmuştu.

Fanatik Yahudilerin Mescidi Aksa’ya sık sık baskın düzenlemesi, buradaki kutsal yerlerin korunmasından sorumlu olan Ürdün hükümetini rahatsız ediyor.

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