Ürdün hükümetinden öğretmenlere çağrı: Masaya oturmaya hazırız, grevi bırakın

Ürdün hükümeti, maaşlarına zam talebiyle grev yapan öğretmenlere grevi sonlandırma çağrısı yaptı.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından öğretmenlerin greviyle ilgili açıklama yaptı.

Guneymat, "Şu aşamada bizi ilgilendiren grevin sonlandırılması ve öğrencilerin okullarına geri dönmesi. Hükümet, Ürdün Öğretmenler Sendikası ile masaya oturmaya hazırdır." dedi.

Hükümetin öğretmenlere 'cömert' bir teklifte bulunduğunu ifade eden Guneymat, bu teklifin sendikaya tartışmak istediği her konu hakkında kapı açtığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Eğitim Bakanı Velid el-Maani perşembe günü yaptığı açıklamada, hükümetin Öğretmenler Sendikasına 'yıl başından başlamak üzere öğretmenlerin maaşlarında iyileştirmeye gidilmesini öngören' yeni bir teklifte bulunduğunu dile getirmişti.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, 10 Eylül'de, öğretmenlere 'grevi sonlandırıp diyalog masasına oturma' çağrısında bulunmuştu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.



Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.



Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.