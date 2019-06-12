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"Ürdün, Fas ve Mısır Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararlarını açıklamadı"

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:45
"Ürdün, Fas ve Mısır Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararlarını açıklamadı"

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılım kararlarını açıklamadığını belirtti.

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün söylenenlerin aksine Filistin hükümeti, kardeş Ürdün, Fas ve Mısır'ın, Bahreyn'deki çalıştaya katılım kararlarını açıklamadığı bilgisine ulaştı." ifadesini kullandı.

Milhim ayrıca Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Bahreyn'deki çalıştaya katılmama konusunda kararlı olduğunu belirterek, diğer ülkelere de çalıştaya katılmama çağrısında bulundu.

Filistin'in diğer tüm ülkelerle koordinasyon içerisinde olduğuna dikkati çeken Milhim, barış için tek yolun, İsrail işgalinin sonlandırılması, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin bağımsızlığının sağlanması, mülteciler başta olmak üzere mevcut meselelerin nihai şekilde çözülmesi olduğunun altını çizdi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:45
  1. Bahreyn
  2. Fas
  3. Filistin
  4. Mısır
  5. Ürdün

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