Ürdün Eski Başbakanı'ndan skandal çağrı: Filistinliler aç kalacaklarına topraklarını İsrail’e satsın

yeniakit.com.tr özel haber

Ürdün Eski başbakanı Abdelsalam al-Majali, bir televizyon programında ilginç beyanatta bulundu. Al-Majali bir yanda İsrail’in kendilerine hak ettiğinden fazla su verdiğini, Filistinlilerin aç kalmak yerine topraklarını İsrail’e satmaları gerektiğini belirtirken, diğer yanda eğer yarın daha güçlü olurlarsa İsrail’e kaybettiklerini geri alacaklarını söyledi.

"İSRAİL HAK ETTİĞİMİZDEN FAZLA SU VERİYOR BİZE"

“Ürdün ne istedi? Toprağını. Geri aldım. Ürdün suyunu mu geri istedi? Geri aldık. Ekonomi? Düzelttik. Ve hepsinin ötesinde, dünyanın saygısını kazandık. Filistin’i özgürleştirmek zorunda mıyım? Benim işim mi bu?” dedikten sonra program sunucusu, bazıların bunu hiçbir şey başarmamak olduğuna inandığını söylediklerini belirtti ve aralarındaki konuşma şu şekilde sürdü:

Al-Majali: “Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Suyunuzu almadınız mı? Toprağınızı?”

Sunucu: “İsrail Ürdün’e verilmesi gereken su payıyla alakalı taahhütlerine uymadı.”

Al-Majali: “Bu doğru değil! Kesinlikle değil! İsrail bize hakkımız olandan daha fazla su vermeye devam ediyor.

Sunucu: “İsrail bölgedeki nehirlerin akışını kendi toprağına doğru saptırmadı mı?”

Al-Majali: “Söylediğimize üzgünüm ancak siz tarih kitapları okumamışsınız. İsrail uzun süre önce Ürdün nehrinin yatağını değiştirdi.”

Sunucu: “Ve biz onu geri almadık!”

Al-Majali: “Bizim su payımız Ürdün nehrinden gelmiyor. Barışa uyumlu olarak su bölündüğünde biz payımızı Yarmouk [Yermük] nehrinden aldık. Yahudiler 25 milyon metre küp aldı, geri kalanı da bizim. Ancak kış yağışını depolayacak barajımız olmadığı için suyu onlar aldı.”

Sunucu: “Bir dakika şimdi, suyu aldılar ve sonsuza dek gitti mi yani?”

Al-Majali: “Hayır, bize onu ve fazlasını geri veriyorlardı. Hak ettiğimizden fazlasını veriyorlardı. Ancak Filistin payına gelince, biz ona karışmayız. Filistinliler kendi paylarını Ürdün nehrinden alıyorlar...”

“ARAPLARIN GERÇEKTEN HİÇ GÜCÜ YOK... YARIN DAHA GÜÇLÜ OLURSAK İSRAİL’E KAYBETTİĞİMİZİ ALIRIZ”

Konuşma daha sonra şu surette devam etti:

Al-Majali: “İsrail’de mülkü olan milyonlarca Ürdünlü Filistinli var. Onları mallarını geri almak yahut tazminat almak hakkına sahipler.”

Sunucu: “Sadece tazminat mı alacaklar?”

Al-Majali: “Ben buna girmiyorum. Geri döner yahut tazminat. Ya topraklarını geri verecekler ya da tazminat verecekler. Bazı insanlar gider ve toplar... Hayfa’da, Yafa’da ve Batı Şeria’nın ötesinde.”

Sunucu: “Bu Filistinlilerin davasına hizmet eder mi?”

Al-Majali: “Neden etmesin?”

Sunucu: “Ne? Topraklarını bedel karşılığı satmak (mı hizmet edecek)?”

Al-Majali: “İsrailliler kendi topraklarına sahip. Sen orada değilken, orada yaşıyor ve inşa ediyorlar, ve senin bir ordun yahut herhangi bir şeyin yok...”

Sunucu: “Bana göre, topraklarını satmazlar ve o toprak işgal altında kalırsa, Filistin davası için daha iyi olur.”

Al-Majali: “Aç kalmaları onlar için daha mı iyi olur (yani)?

Sunucu: “Topraklarını satmak daha mı iyi?”

Al-Majali: “Ee, ne yapabilirsin? Askeri bir kuvvete toprağını kaybettin. Hiçbir gücün yok. Tüm yaptığın şey konuşmak. Arapların hiçbir gücü yok. Eğer askeri kuvvetimiz olsaydı, Hayfa’yı ellerinde tutmalarına izin verir miyiz? Onu alırız. Eğer yarın, daha kuvvetli olursak güç ile Hayfa’yı alabiliriz. Sırf onlarla anlaşmamız var diye gerçekten erteleyecek miyiz yani?...”