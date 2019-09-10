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Ürdün Başbakanı'ndan "öğretmenlerin grevine" ilişkin açıklama

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, hükümetin Ürdün Öğretmenler Sendikası'yla yürütülen diyalog sürecine bağlı olduğunu belirtti

10 Eylül 2019 Salı 18:41
Ürdün Başbakanı'ndan "öğretmenlerin grevine" ilişkin açıklama

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, Ürdün Öğretmenler Sendikası'nın başlattığı grevin sonlandırılması için hükümetin diyalog sürecine bağlı olduğunu söyledi.

Ürdün devlet televizyonuna yaptığı açıklama Rezzaz, Öğretmenler Sendikası'nın grevi uzatmaması temennisinde bulundu.

Ekonomik durumun herkes için zor olduğunu ancak ve bu sorunlara "zorbalık ve aşırılık" yapmadan eğilmek gerektiğini ifade eden Rezzaz, "Öğretmenler Sendikası, gerginliği tırmandırma ve aşırılığı seçti. Bu bizi neticeye ulaştırmayacak. Biz hükümetin diyaloğa inandığını ve bağlı olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Rezzaz, grevin öğrenciyi ve eğitim sürecini bir baskı aracına dönüştürmek anlamına geldiğini savundu.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin maaş artışı talepleri karşılanmadıkça grevi askıya almayı düşünmediklerini, bu konunun tartışmaya açık olmadığını söylemişti.

Öğretmenler Sendikası, maaşlarına artış ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yönelik sert müdahalenin sorumlularının hesap vermesi talebiyle tüm öğretmenlerin pazar günü greve başladığını açıklamıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:41
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