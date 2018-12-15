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Ürdün, Avustralya'nın Kudüs kararını kınadı

Ürdün, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:52
Ürdün, Avustralya'nın Kudüs kararını kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı kınanarak, bunun uluslararası hukuku ve uluslararası meşru kararları ihlal ettiği belirtildi.

Avustralya'nın bu kararının, açıkça İsrail ile bu ülkenin gerginliği körüklemek, işgali derinleştirmek ve kapsamlı barışı yok etmek isteyen politikasından yana olduğu kaydedildi.

Avustralya Başbakanı Morrison, bugün yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını duyurmuştu.

Morrison, Batı Kudüs'te bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:52
  1. İsrail
  2. Kudüs
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