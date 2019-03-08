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Urartu Göz, banka çalışanlarını unutmadı

Urartu Göz yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 18:24
Urartu Göz, banka çalışanlarını unutmadı

Urartu Göz yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.


Urartu Göz Halkla İlişkiler Sorumlusu Mine Yanak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara çiçek vererek günlerini kutlayan Mine Yanak, kadının iş hayatındaki yerinin önemine değinerek, “Kadın elinin değdiği her yer güzelleştiği gibi her işte de başarı vardır. Bizde kentimizdeki banka şubelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladık” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:24
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