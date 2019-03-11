Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında bomba paniği
Ural Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü’ye acil iniş gerçekleştirdi.
11 Mart 2019 Pazartesi 15:07
Ural Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Bakü’ye acil iniş gerçekleştirdi.
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