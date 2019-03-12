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Ünye’de yeni yol için yıkım çalışmaları başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik yükünü azaltmak adına alternatif yol çalışmaları devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 19:59
Ünye’de yeni yol için yıkım çalışmaları başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik yükünü azaltmak adına alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tabakhane Deresi batı yakasında planlanan ikinci bulvar yolunda kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalarda yıkım işlemleri sürüyor.


Tabakhane Deresi doğu yakasında hizmete sunulan alternatif güzergâhla birlikte Niksar yolunda trafik yükü önemli ölçüde hafiflerken, batı yakasında planlanan güzergahta kamulaştırılan binaların yıkım işlemine başlandı.


Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, yeni bulvar hattı kapsamında istimlaki gerçekleştirilen binaların yıkım çalışmalarına başlandığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde bir binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirmiştik. Şimdi güzergâh üzerinde bulunan bir diğer binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Bayramca Köprüsü’nün ilerisinde istimlaki tamamlanmış olan bir binamız daha var ve oranın da yıkım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk etapsa sahilden Bayramca Köprüsü’ne kadar olan kısmı asfaltlamak sureti ile trafiği önemli ölçüde rahatlatmış olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:59
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