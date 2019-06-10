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Ünye ve çevresindeki hırsızlık olayları aydınlatıldı

Ordu’nun Ünye ilçesi ve çevre ilçelerinde son 3 ayda meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının faili yakalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
Ünye ve çevresindeki hırsızlık olayları aydınlatıldı

Ordu’nun Ünye ilçesi ve çevre ilçelerinde son 3 ayda meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının faili yakalandı.


Ordu Jandarma Asayiş Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Timi, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ve çevre ilçelerde son aylarda meydana gelen 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.


Bir hırsızlık olayının şüphelisi olarak değerlendirilen değerlendirilen İ.C. (34) erkek) çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Alınan ifadesi doğrultusunda ve mağdur şahısların teşhisleri sonucunda 9 Mayıs’ta İkizce Aşağıkarlıtepe Mahallesi’nde, 9 Nisan’da Ünye Gölevi Mahallesi’nde, 22 Mayıs’ta Ünye Çınarcık Mahallesi’nde, 1 Haziran’da Ünye Sahilköy Mahallesi, Ünye Tekkiraz Mahallesi ve Ünye Saraycık Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayları aydınlatıldı.


Olaylarla ilgili yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
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